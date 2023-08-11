Ян Непомнящий выиграл в первой партии тай-брейка матча 1/16 финала Кубка мира по шахматам

В Баку (Азербайджан) завершилась первая партия тай-брейка матча 1/16 финала Кубка мира по шахматам, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий встречается с 19-летним представителем Индии Нихалом Сарином (51-й номер рейтинга ФИДЕ).
Эта партия завершилась победой российского шахматиста. Следующая партия также состоится сегодня, 11 августа. Напомним, обе партии в классические шахматы завершились вничью.
В других матчах американский шахматист Хикару Накамура проиграл в первой партии тай-брейка представителю Индии Рамешбабу Прагнанандха, а российские шахматисты Андрей Есипенко и Пётр Свидлер в своих партиях сыграли вничью.
Кубок мира по шахматам 2023 года пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).
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