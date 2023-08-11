Ремко Эвенепул стал новым чемпионом мира по велоспорту в гонке с раздельным стартом

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал новым чемпионом мира по велоспорту в гонке с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 11 августа, в Глазго (Шотландия).

Бельгийский велогонщик преодолел 47,8-километровую дистанцию за 55 минут и 19 секунд. Второе и третье места досталась велогонщикам из Италии и Великобритании. Филиппо Ганна проиграл Эвенепулу 12 секунд, а Джошуа Тарлинг уступил 48 секунд.

Эвенепул стал первым гонщиком, которому удалось стать чемпионом мира в обеих дисциплинах среди элиты: и в гонке с раздельным стартом, и в групповом заезде.

Победа Эвенепула примечательна тем, что на протяжении всего года он носил майку лидера, однако на этом чемпионате мира не смог отстоять её. Зато впервые в карьере стал обладателем радужной майки, одержав победу в гонке с раздельным стартом.

Велошоссе. Чемпионат мира в Глазго. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 47,8 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 55.19.

2. Филиппо Ганна (Италия) – отставание 0.12.

3. Джошуа Тарлинг (Великобритания) +0.48.

4. Брэндон Макналти (США) +1,26.

5. Ваут ван Арт (Бельгия) +1,37.