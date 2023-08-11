Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал новым чемпионом мира по велоспорту в гонке с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 11 августа, в Глазго (Шотландия).
Бельгийский велогонщик преодолел 47,8-километровую дистанцию за 55 минут и 19 секунд. Второе и третье места досталась велогонщикам из Италии и Великобритании. Филиппо Ганна проиграл Эвенепулу 12 секунд, а Джошуа Тарлинг уступил 48 секунд.
Эвенепул стал первым гонщиком, которому удалось стать чемпионом мира в обеих дисциплинах среди элиты: и в гонке с раздельным стартом, и в групповом заезде.
Победа Эвенепула примечательна тем, что на протяжении всего года он носил майку лидера, однако на этом чемпионате мира не смог отстоять её. Зато впервые в карьере стал обладателем радужной майки, одержав победу в гонке с раздельным стартом.
Велошоссе. Чемпионат мира в Глазго. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 47,8 км
1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 55.19.
2. Филиппо Ганна (Италия) – отставание 0.12.
3. Джошуа Тарлинг (Великобритания) +0.48.
4. Брэндон Макналти (США) +1,26.
5. Ваут ван Арт (Бельгия) +1,37.
- 11 августа 2023
-
19:36
-
19:25
-
19:15
-
17:30
-
17:23
-
16:52
-
16:43
-
16:31
-
16:24
-
15:25
-
15:21
-
15:18
-
14:51
-
12:52
-
12:49
-
12:34
-
11:48
-
02:41
- 10 августа 2023
-
23:33
-
21:30
-
18:44
-
17:59
-
17:20
-
15:15
-
11:44
-
10:55
-
09:30
-
05:13
-
04:18
-
02:37
-
00:56
-
00:46
-
00:13
- 9 августа 2023
-
23:38
-
23:33