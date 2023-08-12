Маклафлин-Леврон пропустит чемпионат мира из-за травмы колена

Олимпийская чемпионка, чемпионка и рекордсменка мира на дистанции 400 метров с барьерами американка Сидни Маклафлин-Леврон пропустит ЧМ, который стартует в Будапеште 19 августа, сообщает NBC. Бегунья, которая собиралась стартовать в столице Венгрии на «гладких» 400 м испытывает небольшие проблемы с коленом.
«После консультации с моими врачами и тренерами мне нужно позаботиться о небольшой проблеме с коленом, чтобы я могла быть полностью здоровой к Олимпийским играм в Париже в следующем году. Я с нетерпением жду возможности снова увидеть всех на дорожке в ближайшее время!», — написала Маклафлин-Леврон в социальных сетях.
Тренер спортсменки Бобби Керси заявил, что бегунья больше не будет выступать в этом году и ей не потребуется операция.
В прошлом месяце Маклафлин-Леврон выиграла чемпионат США на 400 м с результатом 48,74. Позднее она снялась с соревнований на девятом этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за проблем с коленом. Точно не известно связана ли то повреждение с нынешним.
Вместо Маклафлин на 400 м в Будапеште выступит Линна Ирби-Джексон, ставшая четвёртой на чемпионате США и уже включённая в состав на эстафету 4х400 м. Вместе с ней в личном виде стартуют также Бриттон Уилсон и Талита Диггз.
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