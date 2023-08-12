Известного американского шахматиста Гареева обвинили в сексуальных домогательствах

Шахматная платформа Lichess выпустила официальное заявление о прекращении сотрудничества с Американской шахматной федерацией и клубом Сент-Луиса из-за замалчивания ряда инцидентов, связанных с сексуальными домогательствами со стороны представителей данных организаций.

К Алехандро Рамиресу, в адрес которого уже выдвигались обвинения, добавился Тимур Гареев, известный своими рекордными сеансами одновременной игры вслепую.

Lichess ранее опубликовала статью под названием «Прерывая молчание». В ней, в частности, приводятся истории шахматисток, пострадавших от действий Гареева.

«Тимур быстро двигается, прижимает мои руки к бокам и пытается агрессивно целовать. Я не могу освободиться. Я поворачивала голову из стороны в сторону, говоря: «Нет, Тимур. Перестань. Я этого не хочу». Я всё ещё чувствую прикосновения его бороды к моему лицу. Он ответил: «Но я просто хочу...» и удерживал мои кисти обеими руками...» — приводятся слова девушки, пожелавший остаться неизвестной, в статье.

Lichess отмечает, что американской федерации было известно об этих эпизодах, но она бездействовала.