«Я не могу принять, что в финале был я». Киселёв — об эмоциях после победы над Шубенковым
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Российский легкоатлет Анатолий Киселёв поделился эмоциями от завоевания золотой медали на чемпионате России — 2023 в беге на 110 метров с барьерами. Вторым в этих соревнованиях стал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Тройку призёров в забеге замкнул Константин Шабанов.
«Конечно, осознание ещё не пришло. Я долго ещё не смогу осознать, что обыграл Шубенкова и стал чемпионом России. Я пока даже не могу принять, что на финале это был я. Это был какой-то профессиональный спортсмен с очень хорошим временем. Вот после финала, все эмоции, слова, танцы, – это был я. А во время забега – не я», — сказал Киселёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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