Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Я не могу принять, что в финале был я». Киселёв — об эмоциях после победы над Шубенковым

«Я не могу принять, что в финале был я». Киселёв — об эмоциях после победы над Шубенковым
Комментарии

Российский легкоатлет Анатолий Киселёв поделился эмоциями от завоевания золотой медали на чемпионате России — 2023 в беге на 110 метров с барьерами. Вторым в этих соревнованиях стал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Тройку призёров в забеге замкнул Константин Шабанов.

«Конечно, осознание ещё не пришло. Я долго ещё не смогу осознать, что обыграл Шубенкова и стал чемпионом России. Я пока даже не могу принять, что на финале это был я. Это был какой-то профессиональный спортсмен с очень хорошим временем. Вот после финала, все эмоции, слова, танцы, – это был я. А во время забега – не я», — сказал Киселёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Материалы по теме
«Его лет 10 никто не обыгрывал». Интервью с парнем, который сенсационно обогнал Шубенкова
«Его лет 10 никто не обыгрывал». Интервью с парнем, который сенсационно обогнал Шубенкова
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023