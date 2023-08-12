Чемпион России в барьерном беге Киселёв: Шубенков нужен мне на дорожке в любом состоянии

Российский легкоатлет Анатолий Киселёв рассказал, где находит мотивацию для выступлений в условиях отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Наверное, я не успел насладиться выступлениями за рубежом в полной мере. Я же был только на одном чемпионате мира среди юниоров (в 2021-м в Найроби, Кения. – Прим. «Чемпионата»). Конечно, классно, совершенно другие ощущения. На самом деле, если брать сезон в целом, немного грустновато, что бегаешь с одними и теми же соперниками, порой появляется чувство, что не к чему готовиться, кроме как к чемпионату России.

Но Сергей Шубенков, его титулы, то, что он олицетворяет собой барьерный спринт, всегда давал мне огромную мотивацию, желание догнать и обогнать. Один человек заряжал меня мотивацией запредельно. Он нужен мне, он нужен мне на дорожке в любом состоянии, иначе у меня не будет нормального результата. Артём Макаренко – отличный спортсмен, который готов на многое, но он не даёт такого желания биться, как Шубенков. Рядом с ним ты маленький и беспомощный. Он такой большой дядя, который давит тебя не просто физически, он давит тебя морально своим титаническим спокойствием и уверенностью в каждом своём движении», — сказал Киселёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.