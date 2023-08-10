Украина просит запретить рукопожатия с российскими спортсменами. Бред или хорошая идея?

С одной стороны, есть спортивные правила и традиции. С другой стороны, можно избежать непрекращающихся конфликтов.

Все же помнят ещё скандал, разгоревшийся на чемпионате мира по фехтованию? Эпопея продолжается. Украина по итогам конфликта Ольги Харлан и Анны Смирновой выступила с революционной идеей. Верховная рада предложила вообще отменить рукопожатия на турнирах, где выступают россияне и белорусы. Это очередная порция бреда или разумная идея?

Новое требование от Украины

Кратко напомним, с чего всё началось.

В конце июля на чемпионате мира по фехтованию россиянка Анна Смирнова проиграла украинке Ольге Харлан – 7:15. После завершения поединка наша спортсменка, согласно правилам и этикету, протянула сопернице руку для рукопожатия. Харлан вместо ответа выставила вперёд оружие, а затем ушла. Смирнова более получаса прождала соперницу, но та не вернулась.

В итоге международная федерация фехтования сперва дисквалифицировала украинку и дала ей чёрную карточку, означающую отстранение на 60 дней, а потом, испугавшись собственной смелости, отменила наказание, заявив, что Харлан якобы действовала по антиковидному протоколу. МОК пошёл ещё дальше и выдал Ольге персональную путёвку на Игры-2024 в Париже.

Украинцы раскручивали эту тему сполна. Сначала там призвали запретить россиянам въезд в страны, где проходят международные турниры. Не получив никакого ответа на это предложение, Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады выступил с новым предложением – отменить рукопожатия на всех турнирах, где выступают спортсмены из России.

«При обсуждении проекта постановления члены комитета отметили, что, поскольку решение Международной федерации фехтования не отменяет дисквалификацию Ольги Харлан, а лишь приостанавливает её, то есть и дальше признаёт спортсменку виновной, это оставляет возможность для повторения подобных провокаций как в фехтовании, так и в других видах спорта, в правилах которых предусмотрены обязательные рукопожатия или поклон.

Поэтому крайне важным является призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», – говорится в заявлении.

Кроме того, Украина дополнительно призвала Международную федерацию фехтования полностью отменить дисквалификацию Харлан, принести ей публичные извинения, привлечь к ответу «всех людей, ответственных за отстранение украинки», и пожизненно отстранить Смирнову «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

Последнее даже обсуждать не хочется – это совершенный абсурд. Поэтому сконцентрируемся на идее об отмене обязательных рукопожатий.

А может, здравая идея?

Разумеется, в России на это предложение отреагировали крайне негативно.

«Да, в теннисе украинцы не жмут руки россиянам и белорусам, но так может дойти до абсурда. Давайте чётко пропишем, кого можно приветствовать, а кого нет. Украинцев можно? Возьмём все нации и разделим их на две категории.

Повторюсь, уверен, к предложению соседей международные федерации не прислушаются. Тем более в каких-то видах есть такая традиция, как в теннисе, а в некоторых её нет. А когда СВО закончится, видимо, украинцам разрешат снова пожимать руки», – такое мнение для RT высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Вообще, предложение Украины – весьма неоднозначное. С одной стороны, отказ от него – это полный бред. Рукопожатие – важная история для спорта. В некоторых видах оно является частью правил, как в том же фехтовании, а где-то является просто элементом этикета. Ведь спорт – это всегда борьба одних против других, а пожимание рук – некий знак примирения и дружбы. Видимо, поэтому в упомянутом Свищёвым теннисе публика так негативно относится к отсутствию рукопожатий. Зрители освистывают спортсменов, попеременно обвиняя в неуважении к сопернику то одну, то другую сторону.

С другой стороны, отказ от рукопожатий между россиянами или белорусами и украинцами упростил бы жизнь всем. Причины, по которым спортсмены из Украины не готовы контактировать с нашими атлетами, понятны, и вряд ли ситуация как-либо поменяется до стабилизации международных отношений. Потому высок риск неоднократного повторения скандалов, подобных тому, что случился на ЧМ по фехтованию. Отмена же рукопожатий облегчила бы жизнь и спортсменам, которые перестанут бояться осуждения, и международным федерациям, которым не придётся разрешать возникающие конфликты. Уж лучше говорить о спорте, чем о том, кто пожал друг другу руки.

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