Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастка Дина Аверина не выступит на этапе Кубка сильнейших в августе

Гимнастка Дина Аверина не выступит на этапе Кубка сильнейших в августе
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила, что не примет участия в третьем этапе Кубка сильнейших, который пройдёт в Москве 16 августа.

«Кубок сильнейших будет в августе, к сожалению, я там не буду принимать участие, потому что до сих пор восстанавливаюсь. Я давно не тренировалась, не успею точно подготовиться. Выступлю ли на следующем этапе Кубка России? Во-первых, я не знаю, когда точно и в каких числах он будет, а во-вторых, пока я лечусь», — приводит слова Авериной ТАСС.

Напомним, Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (Япония) в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.

Материалы по теме
Попова: в детстве Аверины были кумирами для меня, сейчас я — для начинающих девчонок
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023