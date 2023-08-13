Гимнастка Дина Аверина не выступит на этапе Кубка сильнейших в августе

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила, что не примет участия в третьем этапе Кубка сильнейших, который пройдёт в Москве 16 августа.

«Кубок сильнейших будет в августе, к сожалению, я там не буду принимать участие, потому что до сих пор восстанавливаюсь. Я давно не тренировалась, не успею точно подготовиться. Выступлю ли на следующем этапе Кубка России? Во-первых, я не знаю, когда точно и в каких числах он будет, а во-вторых, пока я лечусь», — приводит слова Авериной ТАСС.

Напомним, Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (Япония) в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.