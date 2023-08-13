Навка: эмоциональные вопли в адрес Исинбаевой — удел людей, ничего не понимающих в спорте

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала критику в адрес двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой. Экс-спортсменка подверглась критике за слова о номинальности своих воинских званий, которые она получила во время выступлений в ЦСКА.

«Реакция по поводу Исинбаевой, честно говоря, не поддаётся пониманию. Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях, все слушали его, стоя с гордостью, и всегда восхищались ей!

Что касается её работы в МОК — очень важно продолжать её. Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях, и мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никаких сомнений, что она будет использовать свои возможности для нашей страны. А что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!» — приводит слова Навки Sport24.