Нафиссату Тиам не примет участие в ЧМ по лёгкой атлетике в Будапеште
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Двукратную олимпийскую чемпионку бельгийскую легкоатлетка Нафиссату Тиам не включили в заявку на Чемпионат мира, который пройдёт с 19 по 27 августа в Будапеште (Венгрия), сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World athletics).
Чемпионка по лёгкой атлетике в семиборье испытывала серьёзные проблемы с ахиллами, из-за которых спортсменка пропустила последние этапы «Бриллиантовой лиги», снялась после двух видов с чемпионата Бельгии и теперь пропустит и главный старт сезона – чемпионат мира.
На чемпионате Европы — 2023 по лёгкой атлетике в помещении, который проходил в Стамбуле (Турция), Нафиссату Тиам стала победительницей соревнований по пятиборью, установив мировой рекорд.
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