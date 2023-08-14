Вторая партия тай-брейка Непомнящего и Гуджрати завершилась вничью, как и первая
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В Баку (Азербайджан) на Кубке мира ФИДЕ по шахматам вничью завершилась вторая партия тай-брейка матча 1/8 финала с участием российского гроссмейстера Яна Непомнящего (пятое место в мировом рейтинге) и индийского шахматиста Видита Гуджрати (23-е место в рейтинге). Первая партия тай-брейка ранее также окончилась ничейным результатом.
Победителя этой встречи в четвертьфинале ожидает матч с Ниджатом Абасовым (Азербайджан, 97-е место в рейтинге), в 1/8 финала переигравшим гроссмейстера Салеха Салема из ОАЭ.
Ранее уже определились следующие пары четвертьфиналистов: Магнус Карлсен (Норвегия) — Гукеш Доммараджу (Индия), Рамешбабу Прагнанандх (Индия) — Арджун Эригайси (Индия), Фабиано Каруана (США) — Леньер Домингес (США).
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