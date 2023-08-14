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Впервые в истории ни один российский шахматист не сыграет в 1/4 финала Кубка мира

Впервые в истории ни один российский шахматист не сыграет в 1/4 финала Кубка мира
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Российские шахматисты неудачно проявили себя на текущем Кубке мира ФИДЕ, который проходит в Баку (Азербайджан). Ни один из представителей России не сумел дойти до четвертьфинала престижных соревнований.

Последним на Кубке мира задержался Ян Непомнящий, который занимает пятую строчку мирового рейтинга. В 1/8 финала он со счётом 2:4 проиграл представителю Индии Видиту Гуджрати (23-е место в рейтинге).

Кубок мира по шахматам 2023 года продлится до 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).

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