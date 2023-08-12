«Что я вообще здесь делаю?» Магнус Карлсен чудит на Кубке мира по шахматам

На Кубке мира по шахматам в Баку начинается пора решающих матчей. В женском турнире в четвертьфинал вышли россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова, а вот в мужской секции успехи наших соотечественников куда скромнее – в борьбе остался один лишь Ян Непомнящий. На стадии 1/16 финала Петр Свидлер уступил азербайджанцу Ниджату Абасову, а в битве вундеркиндов Гукеш Доммараджу (Индия) – Андрей Есипенко (Россия) и вовсе произошла трагедия. Ростовчанин ни в чём не уступал восьмому номеру мировой квалификации, но во второй быстрой партии при счёте 1,5:1,5 в ничейной позиции внезапно зевнул «вилку», остался без фигуры и капитулировал.

Непомнящий же в дополнительное время расправился с индусом Нихалом Сарином (3:1) и теперь сразится с ещё одним представителем родоначальников шахмат – Сантошем Видитом. К слову, в 1/8 финала целая россыпь индийских талантов – четыре человека. Так что Яну ещё работать и работать!

А между тем в турнирной сетке всё ближе и ближе очная встреча Непомнящего и лидера мирового рейтинг-листа, экс-чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Но состоится ли она – вопрос. И отнюдь не к россиянину.

Магнус лишь с невероятным трудом сумел пройти молодую надежду немецких шахмат Винсента Каймера, отыгравшись после поражения, упустив целую пригоршню выигрывавших продолжений на тай-брейке, и всё это – жалуясь в интервью на то, как же ему на самом деле тяжело!

«Честно говоря, с самого первого дня Кубка мира меня мучит вопрос: что я вообще здесь делаю? Почему трачу это время на классические шахматы, которые считаю стрессовыми и скучными? Если я вылечу, это будет ещё одно унижение на Кубке мира. Я, скорее всего, уже через пару дней забуду об этом, но всё же хочется достичь большего», – говорил Магнус после первой партии, когда оказался на грани вылета. Когда дело дошло до рапида, преимущество Магнуса стало очевидным, но для победы ему пришлось потрудиться.

Каймер, несмотря на возраст, – очень целеустремлённый и закалённый боец. Я пять лет назад играл турнирную партию на открытом турнире во Франции ещё против 13-летнего Винсента. И тот мальчик в розовых штанишках, несмотря на внешний беззащитный вид, давил как бульдозер и заставил меня поработать в поисках ничьей. Не оробел он, и когда напротив оказался Карлсен. Но надо сказать, что и сам величайший норвежец допустил непостижимый зевок.

Винсент Каймер (Германия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Кубок мира — 2023. 1/16 финала. Первая партия

Сейчас элементарно делало ничью 36… Кe7 37.Кd6 b6 или 36...g6 37.Кd6 Лb1, но Карлсен вдруг сыграл по-другому.

36… Кc7? и после 37.Кd6! оказалось, что висит пешка на b7 и грозит выпад ладьи на f7! Магнус пошёл 37…g6 (не спасало 37… Кe6 38.Лf5 с потерей важнейшей пешки). Но после 38.К:b7 как норвежец ни сопротивлялся, спастись не удалось. Каймер активизировал короля и бросил вперёд центральные пешки, уверенно добившись победы.

Добившийся победы Каймер мог играть чёрными на ничью, чтобы выбить Магнуса из турнира. Но вторая партия этого любопытного противостояния вообще шокировала шахматный мир. На выходе из дебюта непобедимый норвежский император чёрно-белого мира просто зевнул ключевую пешку ещё раз! Но на сей раз Винсент не увидел этого или не поверил своему счастью.

Кубок мира — 2023. 1/16 финала. Вторая партия

Белые предложили размен ферзей, и после 17… Ф:c3? 18.К:c3 Кh7 19.g4 Каймер постепенно проиграл чуть худшее окончание – счёт стал 1:1. Но, наверное, практически любой школьник, смотревший трансляцию, заметил элементарный удар 17… К:e4! 18.Ф:e5 (или 18.f:e4 Ф:e4, отыгрывая) 18… Л:e5 – чёрные выигрывают пешку, а если белые упорствуют 19.f:e4 Л:e4, то и вторую – тут уж остаётся вопрос, смогут ли белые спастись, но не более того!

Тем не менее Каисса одарила Карлсена своей улыбкой, и на тай-брейке он уже выглядел явным фаворитом. Однако приключения норвежца не закончились. В первой партии он, гений эндшпиля, получил лишнюю пешку, связанные проходные и… просто не смог провести их в ферзи! Последовала серия странных ходов, у Винсента возникла своя сильная проходная, и получилась ничья!

А во второй партии Карлсен не смог провести уже три связанные проходные!

Кубок мира — 2023. 1/16 финала. Четвёртая партия

Несложно выигрывало 45...b3 46.Крd3 a5 47.Крc3 (47.Кр:c4 b2 с проходом ферзя) 47...a4, прорываясь пешками, но Магнус зевнул встречную возможность белых.

45...a5? 46.h6 Крg6?

Увы, в случае 46...b3 47.h7! Крg7 48.Сf6+ Кр:h7 49.Крd5 b2 50.С:b2 К:b2 51.Кр:c5, оказывается, что чёрным не спасти оставшуюся пешку 51…Крg6 52.Крb5 a4 53.Крb4 Крf5 54.Крa3 с ничьей! Но это ещё не последняя ошибка.

47.Сe7?

Винсент мог свести дело к приведённому выше варианту 47.h7 Кр:h7 48.Крd5 b3 49.Сf6, что гарантировало ничью.

47… Кd2+?

Магнус, имея немалый запас времени, не нашел этюдный выигрыш 47...b3 48.Крd3 Кe3!, и белые были вынуждены пропустить ферзя или отдавать слона 49.С:c5 (49.Крc3 Кd5+) 49...b2 с победой.

48.Крd3 Кb3 49.Крc4 a4 50.Сg5 Крh7 51.Сe3

Оказывается, теперь чёрным не усилиться – их пешки уничтожаются королём перед самым заветным призовым рядом.

51…Крg6 52.Сg5 Кd4 53.Кр:c5 a3 54.Сc1 Кe2 55.Кр:b4 К:c1 56.Кр:a3 Ничья.

Порой возникало ощущение, что Карлсен вообще не может посчитать ни одного варианта, но его фантастическое понимание и уникальный позиционный класс позволяли раз за разом позиционно переигрывать талантливого и упорного немецкого молодого шахматиста с рейтингом 2700.

И, наконец, в четвёртой быстрой партии (уже шестой в целом матче по счёту) Каймер дрогнул окончательно, и Магнус уже не промахнулся.

Кубок мира — 2023. 1/16 финала. Шестая партия

Позволяло сопротивляться 40… Фb3 41.Фe5 Крf7, и чёрные без пешки ещё могли надеяться на ничейный результат, но немец отдал и вторую пешку.

40… Фd7? 41.С:c5, и дальнейшее уже оказалось несложным – Карлсен выиграл и вышел в следующий круг.

Соперником Карлсена в 1/8 финала сенсационно станет 54-летний Василий Иванчук. Олимпийский чемпион ещё в составе сборной СССР некоторое время назад считался неудобным соперником и для Магнуса. Например, обыгрывал его на чемпионатах мира по рапиду и блицу, а ещё – едва не лишил его путёвки на матч на первенство мира с Вишванатаном Анандом, нокаутировав в претендентском турнире – 2012. Магнус занял тогда первое место только чудом и благодаря тому, что всё тот же Иванчук в последнем туре поверг и главного конкурента норвежца – российского гроссмейстера Владимира Крамника.

Приличная разница в возрасте делает скандинава явным фаворитом, но если Карлсен будет играть так же плохо, как против Каймера… И вообще, история знает, как Эммануил Ласкер, Виктор Корчной и Василий Смыслов показывали лучшие результаты в карьере, и разменяв седьмой десяток! А в турнире по нокаут-системе иногда бывает достаточно просто выиграть одну партию.