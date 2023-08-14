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«Добби свободен». Ян Непомнящий опубликовал фото после поражения на Кубке мира

«Добби свободен». Ян Непомнящий опубликовал фото после поражения на Кубке мира
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, занимающий пятую строчку в мировом рейтинге, опубликовал фото после поражения в 1/8 финала Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Баку (Азербайджан).

Напомним, в 1/8 финала Непомнящий со счётом 2:4 проиграл представителю Индии Видиту Гуджрати (23-е место в рейтинге). Ян был последним представителем России на Кубке мира среди мужчин.

«Добби свободен», — подписал фото Непомнящий.

Фото: из личного архива Яна Непомнящего

Кубок мира по шахматам 2023 года продлится до 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).

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