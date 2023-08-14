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Паралимпийцу с ампутированными руками на ЧМ вручили наручные часы

Паралимпийцу с ампутированными руками на ЧМ вручили наручные часы
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Испанский паравелосипедист Рикардо Тен, у которого с восьми лет ампутированы обе руки, за выдающееся выступление на чемпионате мира, который проходит в Глазго (Швейцария), получил наручные часы.

Тен стал триумфатором чемпионата мира, в общей сложности завоевав шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую). В качестве дополнительной награды организаторы вручили ему наручные часы. Рикардо выступал в классе С1, предназначенной для людей с «тяжёлыми» нарушениями.

Отметим, что Тен на профессиональном уровне также занимается плаванием (участвовал в пяти Паралимпийских играх). В раннем детстве Рикардо коснулся высоковольтной линии электропередач, вследствие чего ему ампутировали обе руки и левую ногу. Он получил ожоги 75% тела.

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