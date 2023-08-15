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Lizzo перестали рассматривать на роль звезды Супербоула из-за скандала

Lizzo перестали рассматривать на роль звезды Супербоула из-за скандала
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Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, не выступит на будущем Супербоуле на фоне обвинений в домогательствах и дискриминации, сообщает Daily Mail.

По данным издания, после скандала вокруг исполнительницы организаторы Супербоула перестали рассматривать её в качестве главного кандидата на роль хэдлайнера вечера.

Ранее, в начале августа три танцовщицы из коллектива артистки обвинили её в создании враждебной рабочей атмосферы. Исходя из судебного иска, рэп-исполнительница периодически оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также принижала их права по расовому и религиозному признакам. Lizzo, прославившаяся в том числе в разрезе бодипозитивной повестки, назвала обвинения ложными.

Напомним, в перерыве между таймами финальной игры за звание чемпиона НФЛ традиционно проходит масштабное выступление приглашённых звёзд. В 2023 году мероприятие украсила певица Рианна.

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