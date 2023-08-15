Смагин: Непомнящему не стоило делать акцент на рапиде на Кубке мира
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал вылет российского шахматиста Яна Непомнящего в 1/8 финала Кубка мира.
«Если говорить о Яне, мне кажется, он явно не показал всего, на что способен. Он слишком сделал акцент на быстрых шахматах, мне кажется, нужно было стараться выиграть в классике, избирать более жёсткую стратегию.
У него иногда бывает снисходительное отношение к сопернику, а индийцы совершенно закономерно вчетвером вышли в четвертьфинал, хотя здесь они играют явно выше своего уровня. Ничего страшного в поражении нет, даже сильнейший шахматист мира Магнус Карлсен ещё ни разу не выиграл турнир», — сказал Смагин в интервью ТАСС.
Четвертьфинал Кубка мира начнётся сегодня, 15 августа.
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