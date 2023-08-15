Чемпион Паралимпиады Кулятин: если пропустим Олимпиаду, загубим поколение спортсменов

Победитель Паралимпийских игр – 2020 в Токио, бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в беге на 1500 м Антон Кулятин высказал мнение о том, как скажется на российском спорте возможный пропуск Олимпийских игр в Париже.
«Россия – сильная и могучая держава. Но если мы пропустим Олимпиаду, то загубим не только то поколение спортсменов, которые готовы выступать здесь и сейчас, но и то, которое ещё только растёт.
Можно проявить гордость и сказать, что вернёмся только на своих условиях, с флагом и гимном, а пока сидеть дома. Но мир, смотрю, особо и не отчаивается, что нас там нет. Норвежские лыжники, что ли, сильно расстроились отсутствию наших? Выиграли всё и довольны.
За любую возможность нужно цепляться. Это моё мнение. Я говорю только с точки зрения спортсмена. Но у любого человека может быть другая точка зрения», — сказал Кулятин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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