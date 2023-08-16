Россиянка Александра Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Александра Горячкина вышла в финал Кубка мира ФИДЕ, который проводится в Баку (Азербайджан).

В своём полуфинале Горячкина сражалась с 16-й чемпионкой мира среди женщин, китаянкой Тань Чжунъи (восьмое место в рейтинге). Поединок завершился со счётом 1,5:0,5 в пользу российской шахматистки. В первой партии полуфинала Александра обыграла китаянку чёрными фигурами, а прошедшая сегодня, 16 августа вторая партия завершилась вничью на 66-м ходу. Россиянка играла белыми.

Соперницей Горячкиной в решающем поединке станет победительница тай-брейка между представительницей Болгарии Нургюл Салимовой (47-е место в мировом рейтинге) и украинкой Анной Музычук (11-е место в мировом рейтинге), который состоится завтра, 17 августа.