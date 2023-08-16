«Это не такие уж большие деньги». Путин внёс идею для выплат спортсменам

Президент России Владимир Путин на фоне бана российского спорта выдвинул предложение организовать для отечественных спортсменов выплаты, сопоставимые с теми, что они получали за выступление на Олимпийских играх. Путин считает, что, несмотря на частичную изоляцию российского спорта, атлетам необходимо создавать комфортные условия для развития.

«В том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее. Подумайте, пожалуйста, посоветуйтесь с председателем правительства. Это не такие уж большие деньги, а для спортсменов высших достижений это всё-таки такая серьёзная поддержка», — приводит слова Путина, который обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, «РИА Новости Спорт».