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Плохотников после серебра в беге на 3000 м с препятствиями сделал предложение

Легкоатлет Константин Плохотников сделал предложение своей девушке сразу после завоевания серебряной медали в беге на 3000 метров с препятствиями в финале серии профессиональных соревнований «Королева российского спорта».

Девушка, которая работала фотографом во время забега, ответила согласием, а весь стадион аплодировал будущим молодожёнам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео трогательного момента соревнований.

По итогам забега первое место завоевал Максим Якушев из Свердловской области, преодолевший дистанцию за 8.28,85. Вторым стал Константин Плохотников, представляющий Краснодарский край и Хакасию, его результат – 8.29,23. Бронзовую награду завоевал Дмитрий Иваненко из Республики Беларусь, его время – 8.33,36.

Финал серии профессиональных соревнований «Королева российского спорта» проходит в Екатеринбурге с 17 по 19 августа.