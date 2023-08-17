Белявский: я уже выступал под нейтральным статусом, больше не хочу

Олимпийский чемпион 2020 года и чемпион мира 2019 года в командном первенстве, российский гимнаст Давид Белявский объяснил, почему больше не желает выступать в нейтральном статусе.
«Кто-то говорит, что можно без флага выступать. Их как понимать? Это двоякая ситуация. Я уже выступал под нейтральным статусом, но больше не хочу – лучше с флагом. Я же видел, какое отношение было на последней Олимпиаде. Я прошёл через это. За карьеру выступали по-разному, но с флагом намного лучше.
Скучаю ли по международным соревнованиям? Конечно. Я вообще не задумываюсь об этом, но, когда идут какие-то международные соревнования, тот же чемпионат Европы или мира, то смотришь и думаешь, что мы могли быть там и составить конкуренцию всем спортсменам, которые там есть. Конечно, смотрим за нашими друзьями, соперниками. Конечно, интересно, что происходит в мире спортивной гимнастики», — приводит слова Белявского Metaratings.
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