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Поздняков заявил, что глава World Athletics с момента избрания ведёт русофобскую политику

Поздняков заявил, что глава World Athletics с момента избрания ведёт русофобскую политику
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков резко отреагировал на заявление главы World Athletics Себастьяна Коу о возможности участия россиян на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлён, если она изменится», — сказал Коу после переизбрания на пост президента организации.

«Я считаю, что господин Коу ведёт последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics. В его поведении ничего не меняется, лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует. Безусловно, такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству. Видимо, об этих идеалах господин Коу подзабыл», — приводит слова Позднякова ТАСС.

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