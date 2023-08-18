Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. Расписание финалов

Стало известно расписание финалов чемпионата мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 19 по 27 августа 2023 года.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Расписание финалов

19 августа, суббота

9:50 — спортивная ходьба, 20 км, мужчины

21:35 — толкание ядра, мужчины

21:55 — бег, 10 000 м, женщины

22:47 — бег, 4x400 м, смешанная эстафета

20 августа, воскресенье

8:15 — спортивная ходьба, 20 км, женщины

17:55 — прыжки в длину, женщины

18:50 — метание молота, мужчины

19:00 — семиборье, женщины

19:25 — бег, 10 000 м, мужчины

20:10 — бег, 100 м, мужчины

21 августа, понедельник

20:40 — тройной прыжок, мужчины

21:30 — метание диска, мужчины

22:40 — бег 110 м с барьерами, мужчины

22:50 — бег, 100 м, женщины

22 августа, вторник

20:55 — прыжки в высоту, мужчины

21:20 — метание диска, женщины

22:30 — бег, 1500 м, женщины

22:42 — бег 3000 м с препятствиями, мужчины

23 августа, среда

20:30 — прыжки с шестом, женщины

22:15 — бег, 1500 м, мужчины

22:35 — бег, 400 м, женщины

22:50 — бег 400 м с барьерами, мужчины

24 августа, четверг

8:00 — спортивная ходьба, 35 км, мужчины

8:00 — спортивная ходьба, 35 км, женщины

20:30 — прыжки в длину, мужчины

21:15 — метание молота, женщины

22:25 — бег 100 м с барьерами, женщины

22:35 — бег, 400 м, мужчины

22:50 — бег 400 м с барьерами, женщины

25 августа, пятница

20:35 — тройной прыжок, женщины

21:20 — метание копья, женщины

22:40 — бег, 200 м, женщины

22:50 — бег, 200 м, мужчины

26 августа, суббота

8:00 — марафон, женщины

20:25 — прыжки с шестом, мужчины

21:15 — толкание ядра, женщины

21:30 — бег, 800 м, мужчины

21:50 — бег, 5000 м, женщины

22:25 — десятиборье, мужчины

22:40 — бег, 4x100 м, мужчины

22:50 — бег, 4x100 м, женщины

27 августа, воскресенье

8:00 — марафон, мужчины

21:05 — прыжки в высоту, женщины

21:10 — бег, 5000 м, мужчины

21:20 — метание копья, мужчины

21:45 — бег, 800 м, женщины

22:10 — бег, 3000 м с препятствиями, женщины

22:37 — бег, 4x400 м, мужчины

22:47 — бег, 4x400 м, женщины