Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. Расписание финалов

Стало известно расписание финалов чемпионата мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 19 по 27 августа 2023 года.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Расписание финалов
19 августа, суббота
9:50 — спортивная ходьба, 20 км, мужчины
21:35 — толкание ядра, мужчины
21:55 — бег, 10 000 м, женщины
22:47 — бег, 4x400 м, смешанная эстафета
20 августа, воскресенье
8:15 — спортивная ходьба, 20 км, женщины
17:55 — прыжки в длину, женщины
18:50 — метание молота, мужчины
19:00 — семиборье, женщины
19:25 — бег, 10 000 м, мужчины
20:10 — бег, 100 м, мужчины
21 августа, понедельник
20:40 — тройной прыжок, мужчины
21:30 — метание диска, мужчины
22:40 — бег 110 м с барьерами, мужчины
22:50 — бег, 100 м, женщины
22 августа, вторник
20:55 — прыжки в высоту, мужчины
21:20 — метание диска, женщины
22:30 — бег, 1500 м, женщины
22:42 — бег 3000 м с препятствиями, мужчины
23 августа, среда
20:30 — прыжки с шестом, женщины
22:15 — бег, 1500 м, мужчины
22:35 — бег, 400 м, женщины
22:50 — бег 400 м с барьерами, мужчины
24 августа, четверг
8:00 — спортивная ходьба, 35 км, мужчины
8:00 — спортивная ходьба, 35 км, женщины
20:30 — прыжки в длину, мужчины
21:15 — метание молота, женщины
22:25 — бег 100 м с барьерами, женщины
22:35 — бег, 400 м, мужчины
22:50 — бег 400 м с барьерами, женщины
25 августа, пятница
20:35 — тройной прыжок, женщины
21:20 — метание копья, женщины
22:40 — бег, 200 м, женщины
22:50 — бег, 200 м, мужчины
26 августа, суббота
8:00 — марафон, женщины
20:25 — прыжки с шестом, мужчины
21:15 — толкание ядра, женщины
21:30 — бег, 800 м, мужчины
21:50 — бег, 5000 м, женщины
22:25 — десятиборье, мужчины
22:40 — бег, 4x100 м, мужчины
22:50 — бег, 4x100 м, женщины
27 августа, воскресенье
8:00 — марафон, мужчины
21:05 — прыжки в высоту, женщины
21:10 — бег, 5000 м, мужчины
21:20 — метание копья, мужчины
21:45 — бег, 800 м, женщины
22:10 — бег, 3000 м с препятствиями, женщины
22:37 — бег, 4x400 м, мужчины
22:47 — бег, 4x400 м, женщины
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