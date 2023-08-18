«Локомотив» обыграл «Лекс» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу

Московский «Локомотив» одержал победу над клубом из Санкт-Петербурга «Лекс» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу московской команды.
Дмитрий Карташов из «Лекса» открыл счёт в матче. Удвоил преимущество своей команды футболист из Санкт-Петербурга Артемий Баранов. Начиная с пятой минуты матча, футболисты «Локомотива» забили пять мячей подряд: Филипе Дуарте да Силва первым забил «Лексу», сравнял счёт Фёдор Земсков, затем по голу забили Нуритдин Мамадиев, Амадиус Виноградов, Брендо Канела Чагас Нестор. Брено Родригес Шавьер в составе команды «Лекс» забил третий и четвёртый мячи в ворота москвичей. У «Локомотива» также забили Ян Пелецкий и Амадиус Виноградов.
«Локомотив» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Лекс» (19) — на пятом месте. Первую строчку в таблице занимает «Кристалл» из Санкт-Петербурга (34).
Пляжный футбол. Чемпионат России. 16-й тур
«Лекс» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 4:7 (2:3, 1:3, 1:1).
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