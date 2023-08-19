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Испанец Альваро Мартин завоевал золото в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км на ЧМ

Испанец Альваро Мартин завоевал золото в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км на ЧМ
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В Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. Первую золотую медаль на турнире завоевал испанский легкоатлет Альваро Мартин, ставший лучшим в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1:17.32. Второе место занял шведский легкоатлет Персеус Карлстрём, отставший от победителя на семь секунд. Третьим стал бразильский спортсмен Кайо Бонфим (1:17.47).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023. Спортивная ходьба, 20 км. Мужчины

1. Альваро Мартин (Испания) — 1:17.32.
2. Персеус Карлстрём (Швеция) — 1:17.39.
3. Кайо Бонфим (Бразилия) — 1:17.47.
4. Эван Данфи (Канада) — 1:18.03.
5. Кристофер Линке (Германия) — 1:18.12.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа. Спортсмены из России и Беларуси не представлены на мировом первенстве.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Спортивная ходьба
Мужчины. Ходьба 20 км
19 августа 2023, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Альваро Мартин
Испания
1:17:32
2
Персеус Карлстрём
Швеция
1:17:39
3
Кайо Бонфим
Бразилия
1:17:47
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