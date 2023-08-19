Ласицкене — о словах Коу: планы не поменялись — хочу быть в хорошей форме к ОИ в Париже

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала слова президента Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) Себастьяна Коу, который ранее завил, что сомневается в участии легкоатлетов из России и Беларуси на Олимпиаде 2024 года в Париже. Спортсменка также объяснила появление на финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта» в кепке с надписью «добро, любовь, дружба и мир».
«Слова Коу ожидаемые. Планы мои не поменялись: хочу быть в хорошей форме к Олимпиаде в Париже. Что касается надписи на кепке, это классная кепка, выражает главные чувства и эмоции, которые должны быть в каждом человеке. Ещё был вариант Lucky Loser», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».
Напомним, Ласицкене заняла третье место в прыжках в высоту в финале «Королевы российского спорта».
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