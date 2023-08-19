«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в матче 17-го тура ЧР по пляжному футболу

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным клубом «Спартак» в матче 17-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды железнодорожников.

Фёдор Земсков из «Локомотива» открыл счёт в матче, забив в ворота соперников. На 19-й и 22-й минутах увеличили преимущество своей команды до трёх голов Максим Долгополов и Артём Волошин. Лишь один мяч в составе «Спартака» забил Василий Обозный.

По итогам матча лучшим игроком был признан футболист «Локомотива» Станислав Кошарный.

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Спартак» (30) — на третьем месте. Первую строчку в таблице занимает «Кристалл» из Санкт-Петербурга (37).

Пляжный футбол. Чемпионат России. 17-й тур

ПФК «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0).