Чемпионка Олимпиады Хассан упала перед самым финишем на ЧМ, толкаясь с эфиопкой

Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан, олимпийская чемпионка Токио на дистанциях 5000 м и 10 000 м, не смогла завоевать медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, проходящего в Будапеште (Венгрия). Сегодня, 19 августа, спортсменка боролась за победу на профильной дистанции — 10 000 м, — однако перед финишем упала и потеряла возможность выиграть медаль.
На последних метрах дистанции Сифан Хассан боролась за победу с эфиопской бегуньей Гудаф Цегай. Голландская спортсменка задела рукой соперницу, затем потеряла контроль над скоростью и упала, пропуская вперёд преследовательниц. В итоге голландка стала только 11-й со временем 31.53,35.
Весь пьедестал заняли представительницы Эфиопии. Чемпионкой мира стала Гудаф Цегай (31.27,18), второе место заняла Летесенбет Гидей (31.28,16), а бронзу выиграла Эджгайеху Тайе (31.28,31).
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