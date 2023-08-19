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Американец Краузер — победитель ЧМ в толкании ядра с рекордом чемпионата

Американец Краузер — победитель ЧМ в толкании ядра с рекордом чемпионата
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Двукратный олимпийский чемпион из США Райан Краузер стал победителем в толкании ядра на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия), установив рекорд турнира.

Лучшая попытка американца – 23 метра и 51 сантиметр. Второе место занял итальянец Леонардо Фаббри, он установил свой личный рекорд с результатом 22 метра и 34 сантиметра. Бронзовую награду завоевал американский спортсмен Джо Матиас Ковач, толкнув снаряд на 22 метра и 12 сантиметров.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Метания
Мужчины. Толкание ядра. Финал
19 августа 2023, суббота. 21:37 МСК
Окончено
1
Райан Краузер
США
23.51
2
Леонардо Фаббри
Италия
22.34
3
Джо Матиас Ковач
США
22.12

Соревнования будут продолжаться до 27 августа.

Напомним, американец Райан Краузер толкнул ядро на 23 метра 56 сантиметров в четвёртой попытке на соревнованиях золотой категории Континентального тура World Athletics Гран-при Лос-Анджелеса в ночь с 27 на 28 мая мск, обновив мировой рекорд на открытом воздухе на 19 см.

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