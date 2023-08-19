Американец Краузер — победитель ЧМ в толкании ядра с рекордом чемпионата

Двукратный олимпийский чемпион из США Райан Краузер стал победителем в толкании ядра на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия), установив рекорд турнира.

Лучшая попытка американца – 23 метра и 51 сантиметр. Второе место занял итальянец Леонардо Фаббри, он установил свой личный рекорд с результатом 22 метра и 34 сантиметра. Бронзовую награду завоевал американский спортсмен Джо Матиас Ковач, толкнув снаряд на 22 метра и 12 сантиметров.

Соревнования будут продолжаться до 27 августа.

Напомним, американец Райан Краузер толкнул ядро на 23 метра 56 сантиметров в четвёртой попытке на соревнованиях золотой категории Континентального тура World Athletics Гран-при Лос-Анджелеса в ночь с 27 на 28 мая мск, обновив мировой рекорд на открытом воздухе на 19 см.