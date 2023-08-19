Эфиопки Цегай, Гидей и Тайе заняли весь пьедестал на ЧМ в беге на 10 000 метров

Эфиопская легкоатлетка Гудаф Цегай стала чемпионкой мира в беге на 10 000 метров. Спортсменка вырвала победу у упавшей перед финишем голландки Сифан Хассан, а также опередила двух своих соотечественниц — Летесенбет Гидей и Эджгайеху Тайе.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Бег 10 000 м. Женщины

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 31.27,18.

2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) — 31.28,16.

3. Эджгайеху Тайе (Эфиопия) — 31.28,31.

Напомним, Гудаф Цегай является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года и чемпионкой мира в беге на 5000 м. Летесенбет Гидей — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 10 000 м, рекордсменка мира на дистанциях 5000 м, 10 000 м, а также на дистанции 15 км на шоссе и в полумарафоне. Эджгайеху Тайе является бронзовым призёром чемпионата мира на дистанции 3000 м 2022 года и рекордсменкой в беге на дистанцию 5 км на шоссе.