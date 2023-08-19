Американцы — чемпионы мира в смешанной эстафете 4х400 с мировым рекордом

Смешанная команда из США стала победителем в эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия), установив мировой рекорд.

В составе американской сборной выступали Джастин Робинсон, Рози Эффионг, Мэтью Болинг и Алексис Холмс, их результат – 3.08,80. Второе место заняла команда из Великобритании, состоящая из Льюиса Дэйве, Лавиаи Нильсена, Рио Митчема и Йеми Мэри Джона, они преодолели дистанцию за 3.11,06. Бронзовые награды завоевали легкоатлеты из Чехии: Матей Кршек, Тереза Петржилкова, Патрик Шорм и Лада Вондрова, их результат – 3.11,98.

Квартеты из Великобритании и Чехии установили национальные рекорды собственных стран.

Соревнования стартовали сегодня и будут продолжаться до 27 августа.