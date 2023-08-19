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Американцы — чемпионы мира в смешанной эстафете 4х400 с мировым рекордом

Американцы — чемпионы мира в смешанной эстафете 4х400 с мировым рекордом
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Смешанная команда из США стала победителем в эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия), установив мировой рекорд.

В составе американской сборной выступали Джастин Робинсон, Рози Эффионг, Мэтью Болинг и Алексис Холмс, их результат – 3.08,80. Второе место заняла команда из Великобритании, состоящая из Льюиса Дэйве, Лавиаи Нильсена, Рио Митчема и Йеми Мэри Джона, они преодолели дистанцию за 3.11,06. Бронзовые награды завоевали легкоатлеты из Чехии: Матей Кршек, Тереза Петржилкова, Патрик Шорм и Лада Вондрова, их результат – 3.11,98.

Квартеты из Великобритании и Чехии установили национальные рекорды собственных стран.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Микст. Эстафета 4x400 м. Финал
19 августа 2023, суббота. 22:49 МСК
Окончено
1
США
3:08.80
2
Великобритания
3:11.06
3
Чехия
3:11.98

Соревнования стартовали сегодня и будут продолжаться до 27 августа.

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