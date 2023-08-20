Падение на финише женского бега на 10 000 м на ЧМ-2023: Эфиопия забирает три медали
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Перед самым финишем женского забега на 10 000 м на чемпионате мира-2023 в Будапеште, 19 августа, занимавшая первое место нидерландка Сифан Хассан упала в борьбе с настигавшей её эфиопкой Гудаф Цегай.
Голландская спортсменка задела рукой соперницу, затем потеряла контроль над скоростью и равновесие. Хассан упала, пропустила вперёд преследовательниц и потеряла возможность завоевать награду. Она пересекла финишную черту только 11-й.
Цегай завоевала золотую медаль с временем (31.27,18), второе и третье места заняли другие представительницы Эфиопии Летесенбет Гидей (31.28,16) и Эджгайеху Тайе (31.28,31).
Для Хассан 10 000 м является профильной дистанцией. Чемпионат мира-2023 в столице Венгрии продлится до 27 августа.
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