Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Падение на финише женского бега на 10 000 м на ЧМ-2023: Эфиопия забирает три медали

Падение на финише женского бега на 10 000 м на ЧМ-2023: Эфиопия забирает три медали
Комментарии

Перед самым финишем женского забега на 10 000 м на чемпионате мира-2023 в Будапеште, 19 августа, занимавшая первое место нидерландка Сифан Хассан упала в борьбе с настигавшей её эфиопкой Гудаф Цегай.

Голландская спортсменка задела рукой соперницу, затем потеряла контроль над скоростью и равновесие. Хассан упала, пропустила вперёд преследовательниц и потеряла возможность завоевать награду. Она пересекла финишную черту только 11-й.

Цегай завоевала золотую медаль с временем (31.27,18), второе и третье места заняли другие представительницы Эфиопии Летесенбет Гидей (31.28,16) и Эджгайеху Тайе (31.28,31).

Для Хассан 10 000 м является профильной дистанцией. Чемпионат мира-2023 в столице Венгрии продлится до 27 августа.

Материалы по теме
Всё самое интересное о ЧМ-2023 по лёгкой атлетике. Спортсменка из России всё-таки будет?
Всё самое интересное о ЧМ-2023 по лёгкой атлетике. Спортсменка из России всё-таки будет?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023