Падение на финише женского бега на 10 000 м на ЧМ-2023: Эфиопия забирает три медали

Перед самым финишем женского забега на 10 000 м на чемпионате мира-2023 в Будапеште, 19 августа, занимавшая первое место нидерландка Сифан Хассан упала в борьбе с настигавшей её эфиопкой Гудаф Цегай.

Голландская спортсменка задела рукой соперницу, затем потеряла контроль над скоростью и равновесие. Хассан упала, пропустила вперёд преследовательниц и потеряла возможность завоевать награду. Она пересекла финишную черту только 11-й.

Цегай завоевала золотую медаль с временем (31.27,18), второе и третье места заняли другие представительницы Эфиопии Летесенбет Гидей (31.28,16) и Эджгайеху Тайе (31.28,31).

Для Хассан 10 000 м является профильной дистанцией. Чемпионат мира-2023 в столице Венгрии продлится до 27 августа.