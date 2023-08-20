Кайрен Уилсон рассказал, как полицейский ударил его дубинкой по ноге на мальчишнике друга

Английский снукерист Кайрен Уилсон рассказал о повреждении ноги, которое получил на мальчишнике друга в Португалии.

«Да, я немного потрёпан после поездки в Албуфейру, потому что полицейский ударил меня по ноге дубинкой. Поэтому я немного прихрамывал, несколько дней нога болела. Это просто небольшое недоразумение, которое должно стать уроком на будущее. Я был сильно потрёпан, как и положено на мальчишнике. Я был шафером, так что моя работа заключалась в том, чтобы убедиться, что жених достаточно пьян. Был небольшой спор из-за кебаба: одному из моих друзей завысили цену и мы были недовольны. Приехала полиция, и, прежде чем я успел сказать хоть слово, я получил дубинкой по ноге. Но сейчас всё хорошо», — приводит слова Уилсона Metro.