Привалова — о словах президента World Athletics: Коу сказал то, что требовала политика

Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова отреагировала на слова президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу, который ранее заявил, что участие российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) маловероятно.

«Я могу выразить только личное мнение на этот счёт, мнение бывшей спортсменки. Назову последнее заявление Коу очередной декларацией. Он сказал то, что требовала политика на сегодняшний день, другого глава World Athletics пока не может заявить. А как всё будет на самом деле в будущем, ни мы, ни сам Себастьян Коу ещё не знает», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Напомним, легкоатлеты из России и Беларуси отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.