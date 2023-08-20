«Выводы я сделала». Мария Ласицкене оценила решение ВФЛА не выплачивать ей призовые

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене оценила тот факт, что президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) принял решение не выплачивать ей призовые за участие в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта», который прошёл в Екатеринбурге. Ласицкене стала бронзовым призёром турнира.

Решение ВФЛА обусловлено тем, что Ласицкене, пропустившая большую часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, не сама отобралась на турнир, а была допущена решением организации.

«Я могу сказать так: понимаю, почему они это сделали. Выводы свои насчёт президиума я тоже сделала. Но все эти внутренние игры для меня не первоочередная важность. Главное, что болельщики получили удовольствие», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости Спорт».

Отметим, что титулованная спортсменка всё же не осталась без денежного вознаграждения, его ей выплатила Федерация лёгкой атлетики Свердловской области.