Итэн Кецберг — чемпион мира в метании молота, Файдек впервые с 2013 года проиграл

Канадский легкоатлет Итэн Кецберг одержал победу в метании молота на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Кецберг выполнил метание снаряда на 81 метр и 25 сантиметров, установив национальный рекорд Канады.

Второе место завоевал представитель Польши Войцех Новицкий, его результат – 81 метр и 2 сантиметра.

Бронзовую награду завоевал спортсмен из Венгрии Бенце Халас, метнувший молот на 80 метров и 82 сантиметра.

Пятикратный чемпион мира польский атлет Павел Файдек стал четвёртым, метнув снаряд на 80 метров, в прошлом году на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходил в Юджине (штат Орегон, США), показал результат 81,98 м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Метание молота. Мужчины

1. Итэн Кецберг (Канада) – 81,25 метра.

2. Войцех Новицкий (Польша) – 81,02 метра.

3. Бенце Халас (Внгрия) – 80,82 метра.