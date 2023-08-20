Итэн Кецберг — чемпион мира в метании молота, Файдек впервые с 2013 года проиграл

Канадский легкоатлет Итэн Кецберг одержал победу в метании молота на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Кецберг выполнил метание снаряда на 81 метр и 25 сантиметров, установив национальный рекорд Канады.
Второе место завоевал представитель Польши Войцех Новицкий, его результат – 81 метр и 2 сантиметра.
Бронзовую награду завоевал спортсмен из Венгрии Бенце Халас, метнувший молот на 80 метров и 82 сантиметра.
Пятикратный чемпион мира польский атлет Павел Файдек стал четвёртым, метнув снаряд на 80 метров, в прошлом году на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходил в Юджине (штат Орегон, США), показал результат 81,98 м.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Метание молота. Мужчины
1. Итэн Кецберг (Канада) – 81,25 метра.
2. Войцех Новицкий (Польша) – 81,02 метра.
3. Бенце Халас (Внгрия) – 80,82 метра.
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