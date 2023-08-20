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Итэн Кецберг — чемпион мира в метании молота, Файдек впервые с 2013 года проиграл

Итэн Кецберг — чемпион мира в метании молота, Файдек впервые с 2013 года проиграл
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Канадский легкоатлет Итэн Кецберг одержал победу в метании молота на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Кецберг выполнил метание снаряда на 81 метр и 25 сантиметров, установив национальный рекорд Канады.

Второе место завоевал представитель Польши Войцех Новицкий, его результат – 81 метр и 2 сантиметра.

Бронзовую награду завоевал спортсмен из Венгрии Бенце Халас, метнувший молот на 80 метров и 82 сантиметра.

Пятикратный чемпион мира польский атлет Павел Файдек стал четвёртым, метнув снаряд на 80 метров, в прошлом году на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходил в Юджине (штат Орегон, США), показал результат 81,98 м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Метание молота. Мужчины

1. Итэн Кецберг (Канада) – 81,25 метра.
2. Войцех Новицкий (Польша) – 81,02 метра.
3. Бенце Халас (Внгрия) – 80,82 метра.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Метания
Мужчины. Метание молота. Финал
20 августа 2023, воскресенье. 18:49 МСК
Окончено
1
Итэн Кецберг
Канада
81.25
2
Войцех Новицкий
Польша
81.02
3
Бенце Халас
Венгрия
80.82
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