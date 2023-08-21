Даниэль Столь стал двукратным чемпионом мира в метании диска

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в метании диска у мужчин. Золотую медаль завоевал олимпийский чемпион Даниэль Столь из Швеции с результатом 71,46 м, что является рекордом чемпионатов мира.
Для Столя это второе золото чемпионата мира, ранее он уже побеждал в 2019 году.
Серебряным призёром стал словенец Кристьян Чех, отправивший диск на отметку 70,02 м. Бронзу завоевал литовец Миколас Алекна с результатом 68,85.
Отметим, что Столь дважды отправил диск на отметку 71,46 – в первой и заключительной шестой попытке.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Диск
1. Даниэль Столь (Швеция) – 71,46.
2. Кристьян Чех (Словения) – 70,02.
3. Миколас Алекна (Литва) – 68,85.
- 21 августа 2023
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