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Даниэль Столь стал двукратным чемпионом мира в метании диска

Даниэль Столь стал двукратным чемпионом мира в метании диска
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в метании диска у мужчин. Золотую медаль завоевал олимпийский чемпион Даниэль Столь из Швеции с результатом 71,46 м, что является рекордом чемпионатов мира.

Для Столя это второе золото чемпионата мира, ранее он уже побеждал в 2019 году.

Серебряным призёром стал словенец Кристьян Чех, отправивший диск на отметку 70,02 м. Бронзу завоевал литовец Миколас Алекна с результатом 68,85.

Отметим, что Столь дважды отправил диск на отметку 71,46 – в первой и заключительной шестой попытке.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Диск

1. Даниэль Столь (Швеция) – 71,46.
2. Кристьян Чех (Словения) – 70,02.
3. Миколас Алекна (Литва) – 68,85.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Метания
Мужчины. Метание диска. Финал
21 августа 2023, понедельник. 21:30 МСК
Окончено
1
Даниэль Столь
Швеция
71.46
2
Кристьян Чех
Словения
70.02
3
Миколас Алекна
Литва
68.85
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