Шипов: Карлсен — последний заслон элиты от молодой индийской шпаны, но я болею за неё

Гроссмейстер Сергей Шипов поделился ожиданиями от решающих матчей Кубка мира по шахматам. За третье место сыграют азербайджанец Ниджат Абасов и американец Фабиано Каруана. Трофей разыграют норвежец Магнус Карлсен и 18-летний индиец Рамешбабу Прагнанандха. Из восьми участников четвертьфинала четыре человека представляли Индию.
«Кто остановит Прагнанандху? Только Карлсен, больше некому. Это последний заслон элиты от молодой индийской шпаны. Но я болею за неё, родимую. За шпану! Пусть и дальше свергает чемпионов прошлого.
Матч за третье место вряд ли вызовет большой интерес у публики. Для Абасова это будет ещё одна тренировка перед турниром претендентов. А Каруана просто постарается залечить свою боль новыми впечатлениями.
В обоих матчах фавориты очевидны. Ждём новых сенсаций», — написал Шипов в своём телеграм-канале.
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