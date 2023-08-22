МФК КПРФ презентовал новую форму на ВДНХ

Лидеры действующих чемпионов Дмитрий Путилов, Баталья и Янар Асадов и участницы группы поддержки представили форму МФК КПРФ на сезон-2023/2024 от российского спортивного бренда Jögel. Особый дизайн формы вдохновлён 20-летием клуба и титулом чемпиона России.
Главная деталь игровых футболок на новый сезон – золотой цвет. Этот элемент воплощает в себе блеск трофеев, добавляет форме изысканность и подчёркивает статус чемпионов страны. Динамичный рисунок, разными оттенками переливающийся на форме в виде знамён и флагов — знак благодарности болельщикам, которые стали с командой одним целым.
Чемпионы России в составе МФК КПРФ провели фотосессию на ВДНХ – площадке, насыщенной историей и красотой. Совместное путешествие по советским архитектурным шедеврам, таким как скульптурная композиция «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», монумент «Покорителям космоса» и тематическим павильонам, подчеркивает связь клуба с великим прошлым.
Новая форма МФК КПРФ – воплощение стремлений к успехам на поле и за его пределами!
- 22 августа 2023
-
15:12
-
14:47
-
13:37
-
13:24
-
11:54
-
11:25
-
10:10
-
10:01
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
02:47
-
00:40
- 21 августа 2023
-
23:53
-
23:25
-
23:09
-
23:03
-
22:46
-
21:35
-
21:02
-
21:01
-
20:21
-
19:35
-
19:01
-
18:47
-
18:38
-
18:29
-
18:04
-
16:51
-
16:45
-
16:06
-
15:46
-
15:28
-
15:12
-
15:04