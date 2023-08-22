МФК КПРФ презентовал новую форму на ВДНХ

Лидеры действующих чемпионов Дмитрий Путилов, Баталья и Янар Асадов и участницы группы поддержки представили форму МФК КПРФ на сезон-2023/2024 от российского спортивного бренда Jögel. Особый дизайн формы вдохновлён 20-летием клуба и титулом чемпиона России.

Главная деталь игровых футболок на новый сезон – золотой цвет. Этот элемент воплощает в себе блеск трофеев, добавляет форме изысканность и подчёркивает статус чемпионов страны. Динамичный рисунок, разными оттенками переливающийся на форме в виде знамён и флагов — знак благодарности болельщикам, которые стали с командой одним целым.

Чемпионы России в составе МФК КПРФ провели фотосессию на ВДНХ – площадке, насыщенной историей и красотой. Совместное путешествие по советским архитектурным шедеврам, таким как скульптурная композиция «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», монумент «Покорителям космоса» и тематическим павильонам, подчеркивает связь клуба с великим прошлым.

Новая форма МФК КПРФ – воплощение стремлений к успехам на поле и за его пределами!