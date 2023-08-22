Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фаит Чепнгетич Кипьегон стала трёхкратной чемпионкой мира в беге на 1500 метров

Фаит Чепнгетич Кипьегон стала трёхкратной чемпионкой мира в беге на 1500 метров
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования женщин в беге на 1500 метров. Победу одержала двукратная олимпийская чемпионка (2016 и 2020) из Кении Фаит Чепнгетич Кипьегон, ставшая трёхкратной чемпионкой мира. Ранее она побеждала в 2017 и 2022 годах. Кипьегон преодолела 1500 метров за 3 минуты 54,87 секунды.

Второй результат (3.55,69) показала представительница Эфиопии Дирибе Вельтеджи. Третьей пересекла финишную черту Сифан Хассан из Нидерландов — 3.56,00.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Бег на 1500 метров

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 3.54,87.
2. Дирибе Вельтеджи (Эфиопия) – 3.55,69.
3. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.56,00.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. 1500 м. Финал
22 августа 2023, вторник. 22:31 МСК
Окончено
1
Фаит Чепнгетич Кипьегон
Кения
3:54.87
2
Дирибе Вельтеджи
Эфиопия
3:55.69
3
Сифан Хассан
Нидерланды
3:56.00
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android