Фаит Чепнгетич Кипьегон стала трёхкратной чемпионкой мира в беге на 1500 метров

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования женщин в беге на 1500 метров. Победу одержала двукратная олимпийская чемпионка (2016 и 2020) из Кении Фаит Чепнгетич Кипьегон, ставшая трёхкратной чемпионкой мира. Ранее она побеждала в 2017 и 2022 годах. Кипьегон преодолела 1500 метров за 3 минуты 54,87 секунды.

Второй результат (3.55,69) показала представительница Эфиопии Дирибе Вельтеджи. Третьей пересекла финишную черту Сифан Хассан из Нидерландов — 3.56,00.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Бег на 1500 метров

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 3.54,87.

2. Дирибе Вельтеджи (Эфиопия) – 3.55,69.

3. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.56,00.