Баршим: рад был бы посоревноваться с Лысенко, Иванюком и Акименко в Париже-2024

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира катарец Мутаз Эсса Баршим высказался о ситуации с недопуском российских легкоатлетов на международные старты даже в нейтральном статусе.

Баршиму не раз доводилось соревноваться с Данилом лысенко, Ильёй Иванюком и Михаилом Акименко на крупных турнирах.

«Конечно, я слежу за их результатами. Как иначе? Знаю, что они несколько раз прыгали по 2,33-2,35. По поводу их допуска… Ситуация реально сложная и решать не мне. В секторе, знаю, тоже разные мнения.

Но как чисто по мне: я был бы рад посоревноваться с ними в Париже. Лысенко, Иванюк и Акименко очень сильные ребята, а я обожаю конкуренцию, поэтому был бы рад их видеть. Вместе все мы можем прыгнуть ещё выше», — приводит слова Баршима телеграм-канал SportFack.