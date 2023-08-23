Баршим: рад был бы посоревноваться с Лысенко, Иванюком и Акименко в Париже-2024

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира катарец Мутаз Эсса Баршим высказался о ситуации с недопуском российских легкоатлетов на международные старты даже в нейтральном статусе.
Баршиму не раз доводилось соревноваться с Данилом лысенко, Ильёй Иванюком и Михаилом Акименко на крупных турнирах.
«Конечно, я слежу за их результатами. Как иначе? Знаю, что они несколько раз прыгали по 2,33-2,35. По поводу их допуска… Ситуация реально сложная и решать не мне. В секторе, знаю, тоже разные мнения.
Но как чисто по мне: я был бы рад посоревноваться с ними в Париже. Лысенко, Иванюк и Акименко очень сильные ребята, а я обожаю конкуренцию, поэтому был бы рад их видеть. Вместе все мы можем прыгнуть ещё выше», — приводит слова Баршима телеграм-канал SportFack.
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