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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 22 августа, медальный зачёт

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 22 августа, медальный зачёт
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Во вторник, 22 августа, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), были разыграны четыре комплекта медалей. Их обладателями стали американка Лаулауга Таусага, итальянец Джанмарко Тамбери, представительница Кении Фаит Чепнгетич Кипьегон и марокканец Суфьян Эль-Баккали.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Метание диска

1. Лаулауга Таусага (США) – 69,49.
2. Валари Оллман (США) – 69,23.
3. Бинь Фэн (Китай) – 68,20.

Мужчины. Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,36.
2. Джувон Харрисон (США) – 2,36.
3. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,33.

Женщины. Бег на 1500 метров

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 3.54,87.
2. Дирибе Вельтеджи (Эфиопия) – 3.55,69.
3. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.56,00.

Мужчины. Стипль-чез, 3000 м

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,53.
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.05,44.
3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8.11,98

В медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой 12 медалей, шесть из которых золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На втором месте с двумя золотыми наградами Испания, тройку лидеров замыкает Эфиопия, у которой в активе одна золотая медаль, три серебряные и две бронзовые.

Медальный зачёт

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