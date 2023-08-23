Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 22 августа, медальный зачёт

Во вторник, 22 августа, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), были разыграны четыре комплекта медалей. Их обладателями стали американка Лаулауга Таусага, итальянец Джанмарко Тамбери, представительница Кении Фаит Чепнгетич Кипьегон и марокканец Суфьян Эль-Баккали.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Метание диска

1. Лаулауга Таусага (США) – 69,49.

2. Валари Оллман (США) – 69,23.

3. Бинь Фэн (Китай) – 68,20.

Мужчины. Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,36.

2. Джувон Харрисон (США) – 2,36.

3. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,33.

Женщины. Бег на 1500 метров

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 3.54,87.

2. Дирибе Вельтеджи (Эфиопия) – 3.55,69.

3. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.56,00.

Мужчины. Стипль-чез, 3000 м

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,53.

2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.05,44.

3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8.11,98

В медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой 12 медалей, шесть из которых золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На втором месте с двумя золотыми наградами Испания, тройку лидеров замыкает Эфиопия, у которой в активе одна золотая медаль, три серебряные и две бронзовые.

Медальный зачёт