Ян Непомнящий: на Кубке мира я не получал в полной мере удовольствия от игры

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о том, отошёл ли он от поражения в финале Кубка Мира в Баку.

«Отошёл ли я от того финала? Физически и морально — уже в большей степени. А в плане шахмат оценить сложно. На Кубке мира в Баку я не могу сказать, что в полной мере получал удовольствие от игры. Это престижный и очень важный турнир, но тот же Карлсен после одной из побед заявил: «Я вообще не понимаю, что я здесь делаю». Не могу сказать, что у меня были такие же мысли, но в целом его слова нашли некий отклик. Вроде бы партию он выиграл, поэтому было странно, что он жалуется. Но карта слезу любит, как известно.

После матча я сыграл на турнире в Бухаресте, а потом у меня был месячный перерыв, во время которого я восстанавливался и пытался наладить какую-то рутину. Но когда соглашался на участие в Кубке мира, я думал, что спустя два месяца буду играть со вкусом, с удовольствием, с интересом. Не могу сказать, что в Баку играл через силу, что испытывал какую-то усталость, но легкости в игре я не почувствовал. В плане творчества похвастаться нечем, хотя ни одной партии в классику я не проиграл», — приводит слова Непомнящего РИА Новости Спорт.