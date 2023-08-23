Непомнящий: понятно, что с шахматистами из Украины отношения в целом стали хуже

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал о том, как поменялись его взаимоотношения с другими гроссмейстерами на фоне политической напряжённости.
«Честно говоря, не сказал бы, что что-то сильно изменилось. Понятно, что с шахматистами из Украины отношения в целом стали хуже. Но с теми, с кем я общался раньше, также продолжаю общаться. А с кем не было отношений, с теми поводов их заводить не прибавилось.
Но если взять Кубок мира, это очень большой старт, и я очень скучал по этой атмосфере. Ведь в Баку было много людей, которых я давно не видел. И было приятно встретить многих старых знакомых.
Есть ли нерукопожатные люди для меня? Как и у всех, есть люди, которых, скажем так, я не приглашу на ужин. Но в партиях для меня нет такой проблемы, ведь рукопожатие — это часть ритуала и правил», — приводит слова Непомнящего РИА Новости Спорт.
- 23 августа 2023
-
08:00
-
07:56
-
07:22
-
07:14
-
06:59
-
06:53
-
03:54
-
00:36
-
00:23
- 22 августа 2023
-
23:49
-
23:26
-
23:15
-
23:04
-
22:32
-
22:05
-
18:16
-
17:54
-
17:19
-
16:58
-
16:48
-
16:36
-
16:23
-
15:12
-
14:47
-
13:37
-
13:24
-
11:54
-
11:25
-
10:10
-
10:01
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
02:47
-
00:40