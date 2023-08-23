Непомнящий: понятно, что с шахматистами из Украины отношения в целом стали хуже

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал о том, как поменялись его взаимоотношения с другими гроссмейстерами на фоне политической напряжённости.

«Честно говоря, не сказал бы, что что-то сильно изменилось. Понятно, что с шахматистами из Украины отношения в целом стали хуже. Но с теми, с кем я общался раньше, также продолжаю общаться. А с кем не было отношений, с теми поводов их заводить не прибавилось.

Но если взять Кубок мира, это очень большой старт, и я очень скучал по этой атмосфере. Ведь в Баку было много людей, которых я давно не видел. И было приятно встретить многих старых знакомых.

Есть ли нерукопожатные люди для меня? Как и у всех, есть люди, которых, скажем так, я не приглашу на ужин. Но в партиях для меня нет такой проблемы, ведь рукопожатие — это часть ритуала и правил», — приводит слова Непомнящего РИА Новости Спорт.