Ян Непомнящий высказался о шансах участия россиян на Олимпиаде в Париже
Поделиться
Гроссмейстер Ян Непомнящий высказал своё мнение о том, будет ли найдено решение, при котором россияне смогут поучаствовать в Олимпиаде 2024 года в Париже.
«Я думаю, что ситуация ещё может много раз поменяться. Насколько я понимаю, часть наших спортсменов организаторы готовы принять в нейтральном статусе. Но каждый день слышны новые заявления, например, если россияне будут выступать, то мы, представители той или иной страны, в Париж не приедем. Это не новая история, были же политические бойкоты и в 1980 году, и в 1984-м.
Считаю, что в конечном счете какое-то разумное решение будет найдено. Мне хочется на это надеяться, но в нынешней ситуации гарантий не может дать никто», — приводит слова Непомнящего РИА Новости Спорт.
Комментарии
- 23 августа 2023
-
08:00
-
07:56
-
07:22
-
07:14
-
06:59
-
06:53
-
03:54
-
00:36
-
00:23
- 22 августа 2023
-
23:49
-
23:26
-
23:15
-
23:04
-
22:32
-
22:05
-
18:16
-
17:54
-
17:19
-
16:58
-
16:48
-
16:36
-
16:23
-
15:12
-
14:47
-
13:37
-
13:24
-
11:54
-
11:25
-
10:10
-
10:01
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
02:47
-
00:40
Партнерский контент