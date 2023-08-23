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Ян Непомнящий высказался о шансах участия россиян на Олимпиаде в Париже

Ян Непомнящий высказался о шансах участия россиян на Олимпиаде в Париже
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Гроссмейстер Ян Непомнящий высказал своё мнение о том, будет ли найдено решение, при котором россияне смогут поучаствовать в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я думаю, что ситуация ещё может много раз поменяться. Насколько я понимаю, часть наших спортсменов организаторы готовы принять в нейтральном статусе. Но каждый день слышны новые заявления, например, если россияне будут выступать, то мы, представители той или иной страны, в Париж не приедем. Это не новая история, были же политические бойкоты и в 1980 году, и в 1984-м.

Считаю, что в конечном счете какое-то разумное решение будет найдено. Мне хочется на это надеяться, но в нынешней ситуации гарантий не может дать никто», — приводит слова Непомнящего РИА Новости Спорт.

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