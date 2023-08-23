Непомнящий — об инциденте с Харлан: дисквалификация на несколько месяцев — это перебор

Гроссмейстер Ян Непомнящий высказал своё мнение по поводу инцидента, связанного с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, отказавшейся пожимать руку россиянке Анне Смирновой.
«Не думаю, что в этом был какой-то злой умысел. Надо входить в положение каждого человека. С её точки зрения, как и с точки зрения её соотечественников, Харлан поступила правильно. А у россиян, полагаю, другое мнение. Я не вдавался в подробности, но дисквалификация на несколько месяцев – это, наверное, перебор. Не думаю, что следует применять слишком серьезные санкции.
В шахматах, например, есть такая проблема: иранским шахматистам запрещено не то что пожимать руку, а даже садиться за одну доску с израильтянами. Поэтому иранцы раз за разом не выходят на партии и получают поражения. На Кубке мира могла возникнуть ситуация, когда во втором круге один из иранцев выходил на Бориса Гельфанда. И тот бы без игры прошел в следующий круг», — приводит слова Непомнящего РИА Новости Спорт.
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