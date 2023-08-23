Карлсен не смог обыграть Прагнанандху во второй партии финала Кубка мира по шахматам

В Баку (Азербайджан) завершилась вторая партия финала Кубка мира по шахматам среди мужчин, в которой встречаются 16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха.

Вторая партия завершилась вничью. Напомним, первая партия финального матча также окончилась ничьей, поэтому победитель Кубка мира будет определён на тай-брейке, который состоится завтра, 24 августа.

В полуфинале Карлсен обыграл азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова, а Прагнанандха на тай-брейке одолел американца Фабиано Каруану. Из российских гроссмейстеров дальше всех по сетке Кубка мира прошёл Ян Непомнящий, который в 1/8 финала уступил представителю Индии Видиту Гуджрати с общим счётом 2:4.