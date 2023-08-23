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Керр завоевал золото ЧМ-2023 в беге на 1500 метров, олимпийский чемпион Ингебригтсен — 2-й

Керр завоевал золото ЧМ-2023 в беге на 1500 метров, олимпийский чемпион Ингебригтсен — 2-й
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На чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) прошёл финальный забег у мужчин на 1500 метров. Его победителем неожиданно стал представитель Великобритании Джош Керр. Он обошёл олимпийского чемпиона 2020 года в этой дисциплине, норвежца Якоба Ингебригтсена. Тройку призёров замкнул другой норвежец Нарве Гилье Нордос.

Стоит отметить, что для 25-летнего Керра это первая в карьере медаль ЧМ. При этом Джош является бронзовым призёром Олимпиады-2020 в Токио (Япония) в беге на 1500 метров.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023, Будапешт. Бег на 1500 метров. Мужчины

1. Джош Керр (Великобритания) – 3.29,38 секунды.
2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,65.
3. Нарве Гилье Нордос (Норвегия) – 3.29,68.

Также примечательно, что Ингебригтсен проигрывает финал на ЧМ во второй раз подряд, он также завоевал серебро на ЧМ-2022 в Юджине (США).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Мужчины. 1500 м. Финал
23 августа 2023, среда. 22:15 МСК
Окончено
1
Джош Керр
Великобритания
3:29.38
2
Якоб Ингебригтсен
Норвегия
3:29.65
3
Нарве Гилье Нордос
Норвегия
3:29.68
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