Экс-россиянка Дарья Варфоломеев выиграла упражнения с обручем на ЧМ-2023

На чемпионате мира — 2023 по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания), завершились упражнения с обручем. Его победительницей стала бывшая российская гимнастка, ныне представляющая Германию, Дарья Варфоломеев.
Отметим, что для Варфоломеев это второе золото ЧМ. Свою дебютную победу Дарья одержала на ЧМ-2022 в Софии (Болгария) в упражнениях с булавами.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира — 2023, Валенсия. Упражнения с обручем
1. Дарья Варфоломеев (Германия) –35,750 балла.
2. София Раффаэли (Италия) – 35,250.
3. Фанни Пигницки (Венгрия) – 34,050.
Ещё одна гимнастка русского происхождения Екатерина Веденеева (представляет Словению) заняла в соревнованиях с обручем шестое место.
Стоит отметить, что Варфоломеев стала второй гимнасткой в истории, которая выиграла упражнения в обруче, представляя Германию.
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