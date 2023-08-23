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Экс-россиянка Дарья Варфоломеев выиграла упражнения с обручем на ЧМ-2023

На чемпионате мира — 2023 по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания), завершились упражнения с обручем. Его победительницей стала бывшая российская гимнастка, ныне представляющая Германию, Дарья Варфоломеев.

Отметим, что для Варфоломеев это второе золото ЧМ. Свою дебютную победу Дарья одержала на ЧМ-2022 в Софии (Болгария) в упражнениях с булавами.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира — 2023, Валенсия. Упражнения с обручем

1. Дарья Варфоломеев (Германия) –35,750 балла.

2. София Раффаэли (Италия) – 35,250.

3. Фанни Пигницки (Венгрия) – 34,050.

Ещё одна гимнастка русского происхождения Екатерина Веденеева (представляет Словению) заняла в соревнованиях с обручем шестое место.

Стоит отметить, что Варфоломеев стала второй гимнасткой в истории, которая выиграла упражнения в обруче, представляя Германию.